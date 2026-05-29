Luego de semanas de tensión política y falta de acuerdos en el Congreso, el Gobierno nacional decidió flexibilizar su postura sobre la reforma electoral y analiza introducir cambios al proyecto original para facilitar su aprobación. Entre las alternativas en estudio aparece la posibilidad de convertir las PASO en optativas, en lugar de eliminarlas.

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La decisión fue tomada tras una reunión entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el marco de la mesa política del oficialismo. Desde Casa Rosada remarcaron que la reforma electoral es actualmente “la prioridad número uno” dentro de la agenda legislativa.

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El Gobierno venía impulsando la eliminación total de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pero encontró resistencia tanto en sectores aliados como en parte de la oposición dialoguista. Frente a ese escenario, el Ejecutivo habilitó conversaciones con distintos bloques para avanzar con modificaciones que permitan reunir los votos necesarios.

Una de las propuestas que ganó fuerza es la presentada por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi. El proyecto plantea que las PASO dejen de ser obligatorias para los ciudadanos y que los partidos que no tengan competencia interna puedan directamente no participar de la instancia electoral.

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Además, la iniciativa propone establecer un umbral mínimo de participación del 10% del padrón, ajustar la cantidad de mesas según la concurrencia prevista y prohibir el uso de recursos públicos para publicidad electoral. También incorpora herramientas digitales a través de la plataforma “Mi Argentina” para validar identidades y certificar avales con supervisión de la Justicia Electoral.

El paquete de reforma impulsado por el oficialismo incluye además cambios en la Boleta Única Papel, la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, con eliminación de aportes estatales y ampliación de los límites para aportes privados.

Aunque las negociaciones continúan en una etapa preliminar, en el Gobierno reconocen que deberán ceder en algunos puntos para conseguir el respaldo necesario y avanzar con una de las reformas centrales de la gestión.