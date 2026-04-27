Se trata del segundo pago del año correspondiente a los intereses trimestrales de la deuda que la Argentina mantiene con el organismo desde 2018. El vencimiento llega en un contexto en el que todavía no fue confirmada la reunión del directorio del FMI que debe tratar la segunda revisión del programa firmado en abril de 2025.

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El acuerdo técnico fue alcanzado a mediados de abril en Washington, durante la participación del ministro de Economía Luis Caputo en la asamblea del organismo. Allí se evaluó el cumplimiento de metas hacia fines de 2025, paso previo a la definición del directorio que podría destrabar el envío de nuevos fondos.

Según estimaciones de analistas, ante la falta de definiciones inmediatas, el Gobierno podría utilizar reservas del Tesoro o recurrir a operaciones con el Banco Central para afrontar el compromiso. Incluso, no se descarta una eventual postergación del pago, una práctica que ya fue utilizada en meses anteriores.

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Desde el FMI, el subdirector del departamento para el caso argentino, Luis Cubeddu, anticipó que la revisión sería tratada entre principios y mediados de mayo. De ser aprobada, habilitaría el tercer desembolso del acuerdo vigente, por US$1000 millones, dentro de un programa total de US$20.000 millones.

Además, el organismo proyecta que la Argentina logre acumular unos US$8000 millones en reservas durante 2026, en parte para compensar desvíos en metas anteriores.

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En cuanto al calendario de vencimientos, el país deberá afrontar pagos al FMI por más de US$4400 millones a lo largo de 2026, distribuidos en siete compromisos. Tras el desembolso de febrero, restan pagos en mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, en un esquema que seguirá condicionando la disponibilidad de divisas en los próximos meses.