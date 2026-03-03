La actualización abarca la emisión y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI), del pasaporte argentino y de otros servicios asociados, con aumentos en los valores base y en las modalidades exprés o urgentes.

Entre los principales cambios, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo gratuito hasta los seis meses, mientras que los trámites de emisión o actualización habituales (como renovaciones por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción) tendrán un valor de $10.000 para ciudadanos argentinos. Las versiones urgentes del trámite también se encarecen considerablemente. El DNI exprés (entrega acelerada) tendrá un arancel adicional de $16.000 (total $26.000); el DNI en 24 horas un arancel adicional de $31.000 (total $41.000); y el DNI al instante (en oficinas habilitadas) arancel adicional de $47.000 (total $57.000).

Para ciudadanos extranjeros, tanto la primera identificación como las actualizaciones principales (que incluyen menores de 14 años y mayores con residencia temporaria o permanente) costarán $20.000 por trámite, incluyendo rectificaciones o cambios de domicilio.

La actualización incluye también aranceles para servicios digitales vinculados a la validación de identidad, como la verificación de vigencia del DNI y la validación de datos personales, con cargos escalonados según volumen de operaciones que pueden ir desde $20 hasta $60 por transacción. Otras gestiones especializadas, como copias autenticadas, informes periciales o certificaciones de datos, tienen valores que van de $8.000 a $15.000 según el tipo de trámite.

Asimismo, la prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte a través de medios digitales se fijó en $70 por operación.

Los costos para obtener un pasaporte ordinario argentino también se modificaron. El trámite con entrega regular tendrá un precio de $100.000, aunque quienes necesiten el documento con mayor rapidez deberán pagar aranceles adicionales, el pasaporte exprés suma otros $100.000 (total $200.000); mientras que el pasaporte con resolución inmediata suma $230.000 (total $330.000).

Los pasaportes excepcionales para extranjeros, los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas tienen un valor establecido de $100.000 cada uno.

La normativa también contempla que la reposición de pasaportes o documentos por fallos formales de emisión no generará el cobro si la solicitud se realiza dentro de los noventa días desde la entrega del documento original.

La actualización de estas tasas responde a la necesidad de sostener la prestación de los servicios brindados por el RENAPER, ante el creciente uso de herramientas digitales y una demanda sostenida por trámites de identificación en todo el país. La medida quedó establecida mediante la Resolución 19/2026.