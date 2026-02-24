La Mesa Política lleva adelante la estrategia parlamentaria

Tras un verano con avances parlamentarios, la administración de Javier Milei proyecta enviar al Congreso cerca de medio centenar de iniciativas durante el año.

La estrategia es coordinada por la denominada Mesa Política, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a ministros y referentes parlamentarios del oficialismo. Según anticipó el funcionario, el Ejecutivo analiza alrededor de 50 proyectos, algunos de alto impacto público y otros de carácter técnico, que serán ordenados por etapas.

En el tramo final de las extraordinarias, el Gobierno apuesta a completar la sanción de la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Parte de estas iniciativas quedaron pendientes por cuestiones de estrategia legislativa.

Además, el Presidente pidió a cada ministerio que presente unas diez propuestas propias para impulsar en el Congreso durante este año.

Varios proyectos surgieron del Consejo de Mayo, espacio integrado por representantes del Ejecutivo, gobernadores, legisladores y sectores empresariales y sindicales.

De ese ámbito surgieron iniciativas como la Ley de Libertad Educativa, con cambios en la organización y el financiamiento del sistema; un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que buscaría prohibir el déficit; y un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en expropiaciones y desalojos.

También continuará el debate por el financiamiento universitario, tema que volvió a la agenda tras su publicación en el Boletín Oficial.

El Ministerio del Interior impulsa una reforma política que apunta a perfeccionar la Boleta Única en Papel, endurecer los controles al financiamiento partidario y eliminar o suspender las PASO.

Una de las alternativas en estudio es incorporar un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca. En el oficialismo consideran prioritaria la eliminación de las primarias por su costo fiscal.

Durante las sesiones ordinarias, el oficialismo buscará tratar un nuevo Código Penal, que pasó de 540 a 912 artículos tras sucesivas revisiones técnicas.

El proyecto incluye modificaciones en delitos vinculados a corrupción y terrorismo, ampliación de la imprescriptibilidad a ciertos crímenes y nuevas figuras como la criminalidad ambiental. También se precisan agravantes y tipificaciones para hechos cometidos en moto.

Entre los desafíos legislativos figura además el acuerdo comercial con Estados Unidos, que requerirá adecuaciones normativas internas.

En paralelo, el Ministerio de Salud trabaja en iniciativas que aún no fueron dadas a conocer, mientras que en materia laboral podrían retomarse cambios en el régimen de licencias médicas, punto que había quedado fuera del debate anterior.

Con este paquete de proyectos, el Gobierno buscará sostener el ritmo reformista y consolidar su agenda en un Congreso donde cada votación exige negociación fina y construcción de mayorías.

