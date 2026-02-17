Después de admitir que hubo un “error” en la redacción del artículo 44 del proyecto (que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo) el Gobierno de Javier Milei decidió aceptar cambios en ese apartado en un intento por destrabar un trámite legislativo que corría riesgo de estancarse y comprometer todo el paquete de normas laborales.

El oficialismo fijó un cronograma muy apretado: este miércoles se buscará que la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados apruebe la modificación del artículo, para que el jueves se debata la iniciativa y el viernes 27 se remita al Senado para dictamen. El objetivo es tener la ley sancionada antes del 1° de marzo, cuando se inaugura el período ordinario de sesiones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, juega un rol clave en la negociación, aunque la mayoría propia del espacio oficialista (La Libertad Avanza) (con 95 diputados) está lejos de los 129 votos necesarios para aprobar cualquier ley sin apoyo de bloques dialoguistas. Además, en el Senado también faltan respaldos suficientes para los 37 votos exigidos en esa Cámara.

Para ganar tiempo en el calendario, el Gobierno extendió las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, un día más de lo inicialmente previsto, y así ampliar los márgenes de discusión en Diputados antes de que se agote el plazo legal.

El artículo 44 fue la principal traba para avanzar en el debate. La versión aprobada en el Senado introducía un esquema distinto para las licencias médicas: los trabajadores que se ausenten por enfermedad verían reducida su remuneración (50% o 75% según el caso) después de ciertos plazos, una medida que sindicatos, sectores políticos y numerosos legisladores calificaron de regresiva.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció públicamente que la redacción original no distinguía entre enfermedades leves y casos severos o irrecuperables y afirmó que corregirán el texto antes de la votación en Diputados.

La propuesta oficialista incluiría un párrafo adicional en el artículo que garantice el cobro del 100% del salario para enfermedades graves, degenerativas y fehacientemente comprobables, en cuyo caso no entraría en el régimen reducido de haberes.

La reforma laboral en su conjunto ya generó fuertes tensiones política y social. Sectores sindicales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), convocaron a un paro general sin movilización en el día que se debata el proyecto, y hay un amplio rechazo al cambio de normas que consideran que reducen derechos laborales.

El Gobierno apuesta a sancionar la reforma laboral como su principal logro legislativo antes del inicio de las sesiones ordinarias. Sin embargo, las resistencias internas dentro del Congreso y las voces de rechazo en la sociedad muestran que el proceso seguirá siendo un terreno de disputa política intensa en las próximas semanas.