El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de reestructuración dentro de la administración pública y proyecta una reducción de hasta 5.000 puestos de trabajo antes de agosto. La medida se desarrollaría a través de programas de retiro voluntario en distintos organismos del Estado y se enmarca dentro del plan de reorganización impulsado por la gestión de Javier Milei.

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Según la información difundida, la estrategia busca continuar con el proceso de reducción de la estructura estatal que el Ejecutivo viene llevando adelante desde el inicio de la gestión. El objetivo oficial apunta a disminuir costos operativos y reorganizar áreas consideradas sobredimensionadas dentro del sector público.

La modalidad elegida contempla acuerdos de salida voluntaria para trabajadores de diferentes dependencias nacionales. La intención es avanzar con este mecanismo durante los próximos meses y alcanzar una reducción progresiva de personal sin recurrir exclusivamente a otras medidas administrativas.

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Desde el Gobierno sostienen que el esquema forma parte de una política más amplia de transformación del Estado orientada a reducir el gasto público y modificar el funcionamiento de distintos organismos. En ese sentido, consideran que la reorganización busca adaptar estructuras y funciones a nuevos criterios de gestión.

La iniciativa se suma a otras medidas implementadas en los últimos meses dentro de la administración nacional y vuelve a instalar el debate sobre el tamaño del Estado, el impacto sobre el empleo público y las consecuencias que este tipo de decisiones pueden generar en el funcionamiento de distintas áreas y servicios.

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Mientras el proceso continúa en marcha, la atención también está puesta en el nivel de adhesión que puedan registrar los programas previstos y en cómo avanzará la aplicación de la medida durante las próximas semanas.

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