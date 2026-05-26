La medida fue establecida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la Resolución 66/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El plazo de inscripción comenzará el miércoles 27 de mayo y permanecerá habilitado durante 15 días corridos.

Ads

Los interesados deberán presentar la documentación requerida a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), mediante el formulario “Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota Hilton 2026/2027”.

Argentina dispone de un cupo anual de 29.389 toneladas de carne vacuna enfriada deshuesada de alta calidad destinadas al mercado europeo. A ese volumen se suman 111 toneladas asignadas específicamente para exportaciones al Reino Unido. Se trata de uno de los segmentos más valiosos para el complejo cárnico nacional por el alto precio que alcanzan estos cortes en los mercados internacionales.

Ads

La Cuota Hilton es un contingente arancelario creado por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permite el ingreso de carne bovina premium proveniente de países extracomunitarios con beneficios arancelarios.

En el caso argentino, está destinada a cortes vacunos enfriados y deshuesados de alta calidad. Para ingresar al cupo, la mercadería debe cumplir estrictos requisitos sanitarios y productivos: provenir de animales criados en pastizales naturales, libres de hormonas y antibióticos, además de respetar tiempos mínimos de maduración y parámetros específicos de calidad.

Ads

La resolución fija exigencias diferenciadas según el tipo de postulante. En el caso de la categoría Industria, las plantas frigoríficas deberán acreditar inscripción societaria vigente, habilitación sanitaria del SENASA, matrícula en el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL) y presentar antecedentes exportadores correspondientes a 2023, 2024 y 2025.

Para los grupos de productores y asociaciones de criadores, además, se exigirá documentación que certifique la trazabilidad de los animales y el origen de la mercadería, incluyendo información de establecimientos ganaderos, RENSPA y volumen de hacienda comprometido.

Quienes busquen exportar al Reino Unido deberán sumar una declaración jurada específica manifestando esa intención, junto con antecedentes comerciales vinculados a ese destino.

Ads

Desde el sector exportador consideran que la Cuota Hilton continúa siendo una herramienta estratégica para posicionar la carne argentina en mercados premium.