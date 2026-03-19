El caso de Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que estuvo desaparecida durante casi 24 horas en Córdoba, sumó un nuevo capítulo luego de que el gobernador Martín Llaryora reclamara que la Justicia investigue a fondo las circunstancias del hecho.

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La menor había desaparecido en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín y fue encontrada con vida este jueves, a pocos metros de su vivienda, en un descampado.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial sostuvo que es “fundamental esclarecer lo ocurrido” y pidió que se determinen tanto los momentos previos a la desaparición como lo sucedido durante las horas posteriores. Además, remarcó la angustia atravesada por la familia y la necesidad de obtener certezas sobre el caso.

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En paralelo, Llaryora destacó el operativo desplegado para dar con la niña, en el que participaron más de 250 efectivos policiales junto a brigadas especiales, bomberos y equipos de rescate, con apoyo de drones y perros de búsqueda.

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El hallazgo de Esmeralda abrió interrogantes entre los investigadores. Según fuentes del caso, la menor fue encontrada a unos 300 metros de su casa, en un sector que ya había sido rastrillado, y sin signos de deshidratación, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber estado con otra persona durante su desaparición.

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La búsqueda se había iniciado el miércoles por la tarde, cuando la madre advirtió su ausencia. A partir de ese momento se activó un amplio operativo y la Alerta Sofía, con controles en rutas y un despliegue coordinado de distintas fuerzas de seguridad.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de instrucción de Cosquín, que ahora intenta reconstruir qué ocurrió en ese lapso de tiempo y si existió la intervención de terceros.