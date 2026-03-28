El Glaciar Perito Moreno volvió a posicionarse como uno de los grandes emblemas naturales del planeta al ser incluido en un ranking internacional que reúne a los 51 lugares más hermosos del mundo.

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La selección, elaborada por la reconocida publicación Time Out, ubica al glaciar argentino en el puesto 45, dentro de una lista confeccionada por especialistas que recorren distintos rincones del mundo para destacar destinos únicos por su belleza y singularidad.

Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, este coloso de hielo se eleva unos 70 metros sobre las aguas del Lago Argentino y ofrece un espectáculo natural que combina impacto visual y sonoro. Sus desprendimientos generan estruendos y olas que atraen a miles de visitantes cada año.

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Además de su imponente tamaño, el glaciar se distingue por sus tonalidades, que van del blanco al azul profundo, y por su dinámica constante, que lo convierte en uno de los fenómenos naturales más fascinantes de Sudamérica.

El reconocimiento reafirma el valor del Perito Moreno como uno de los principales destinos turísticos de la Argentina y lo posiciona, una vez más, en el mapa global de las maravillas naturales.

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