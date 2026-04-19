El presidente de la Asociación Argentina de Girasol, Juan Martín Salas Oyarzun, afirmó que el sector atraviesa un escenario de crecimiento histórico, con un aumento del 94% en la producción, mayor ingreso de divisas y perspectivas de expansión, durante la el VIII Congreso Argentino de Girasol.

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“Estamos transitando un momento histórico del girasol argentino”, aseguró el dirigente, y precisó que “la producción de grano de la cadena va a terminar creciendo este año un 94% respecto de la campaña 21/22”. Según explicó, este crecimiento responde a una reacción coordinada frente a la demanda internacional: “Nuestra cadena de valor ha respondido al incremento de demanda internacional reflejado en los precios, con aumentos de producción de grano, procesamiento y exportaciones”.

En ese marco, destacó la mejora en eficiencia productiva: “La presente campaña vamos a generar un volumen de grano cercano a la máxima producción argentina de los años 1998 y 1999, que fue de siete millones de toneladas, pero dedicando 1,3 millones de hectáreas menos que en aquellos años”. Y subrayó: “Ese es el primer agregado de valor en origen y una muestra clara de aumento de sostenibilidad de nuestro sistema productivo”.

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El impacto económico también fue relevante. “La exportación de aceites y otros productos de la cadena ha ingresado al país casi un 50% más de divisas en 2025 respecto del año anterior”, indicó, y agregó: “Esto significa que consumidores del resto del mundo retribuyen nuestro trabajo, inversión e innovación”. Además, remarcó que “la producción de aceite en 2025 fue la más alta desde el año 2000 y en los primeros meses de 2026 la tendencia continúa en aumento”.

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Sobre el escenario a futuro, planteó: “Si la demanda internacional sobre el girasol se mantiene firme y recuperásemos la superficie que tuvo el cultivo en Argentina a fines del Siglo XX, podemos llegar a producir 9,5 millones de toneladas”. Y sintetizó: “Podemos transformarnos cada vez más en un mar de girasol”.

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En relación con los mercados, sostuvo que “la demanda local está perfectamente abastecida en cantidad, así que cobran cada vez más importancia los mercados externos”, y destacó a India como destino estratégico: “En primer lugar, debemos atender la demanda de India, principal importador mundial y actor cada vez más protagónico de la economía mundial”. También remarcó la necesidad de diversificar: “Tenemos que identificar más y mejor los nichos de mercado específicos en todo el mundo y abastecerlos”.

A nivel productivo, advirtió: “Debemos trabajar dentro de nuestra cadena adecuando las prácticas de conservación de grano para mantener la calidad de origen”, y añadió que “seguir coordinando esfuerzos, difundiendo buenas prácticas y capacitación es una de las tareas importantes de ASAGIR en el presente”.

El dirigente también puso en valor la innovación tecnológica: “Los rendimientos de las últimas dos campañas, medidos en kilos y en contenido de materia grasa por hectárea, nos muestran que los potenciales han crecido”, y destacó que “el sector de desarrollo genético e investigación viene mostrando resultados concretos con cada vez más programas de desarrollo locales”. Sin embargo, advirtió: “Debemos ir reduciendo las brechas entre los rindes potenciales y los obtenidos”.

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Finalmente, señaló los desafíos estructurales del crecimiento: “Al expandir el área productiva se hace más evidente el desafío de infraestructura general y logística tanto por tierra como fluvial y marítima”, y reclamó condiciones macroeconómicas favorables al señalar que “ha quedado demostrado que cuando la amenaza de más impuestos, cuotas al comercio y regulaciones se van desvaneciendo, se desatan las fuerzas productivas”.

En la misma línea concluyó que “la disminución de la presión impositiva en los impuestos más distorsivos es parte de las condiciones necesarias para lograr una normalización económica definitiva y un mayor grado de competitividad e inversiones”.