Lo que debía ser una noche inolvidable para Lincoln —celebrando su cumpleaños en el estadio— se transformó en un momento incómodo cuando una mujer, visiblemente molesta, le arrebató la pelota que su padre había recuperado tras un jonrón de Harrison Bader de los Phillies. El hombre se la había entregado al niño, pero, tras una exigencia de la mujer —quien alegaba “la tenías en mi mano”— el padre se la devolvió con resignación, ante la mirada desconsolada del pequeño.

El video del momento se viralizó rápidamente, despertando el rechazo masivo en redes sociales. Usuarios calificaron el acto de “entristecedor”, “descarado” o directamente “de Karen” —un término coloquial usado para referirse a personas consideradas exigentes o malintencionadas en situaciones sociales públicas—.

4/ Internet lost its mind. Cameras caught it all. And here’s the twist… pic.twitter.com/MDuWGxu3WW — Dr. Lucien Wolfe 🇺🇸 (@LucienWolfe111) September 6, 2025

Afortunadamente, tanto los Marlins como los propios Phillies se movieron para que Lincoln no se fuera a casa con el corazón roto. Un miembro del personal de los Marlins le llevó un “goodie bag” con pelotas, gorras y merchandising, acompañado de palabras como: “Vi lo que pasó, no estuvo bien. ¿Estás bien?”.

5/ The kid ends up walking away with MORE than just a ball. Signed bat. Extra gifts. Crowd on his side. Players too. 👏 pic.twitter.com/i2HzvpVTtA — Dr. Lucien Wolfe 🇺🇸 (@LucienWolfe111) September 6, 2025

Pero lo mejor vino después del partido: Harrison Bader invitó a Lincoln a salir del vestuario, posó para fotos con él y le regaló un bate autografiado. “Going home with a signed bat from Bader”, comentó el propio equipo Phillies en redes.

