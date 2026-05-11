El geólogo e investigador Iñaki Isla realizó un análisis sobre el fenómeno climático que afectó durante los últimos días a Mar del Plata y gran parte de la costa bonaerense, y aseguró que las consecuencias observadas en playas, dunas y sectores costeros están directamente relacionadas con el avance del mar y el incremento de tormentas asociado al cambio climático.

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En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, Isla explicó que el ciclón ya había sido anticipado desde mediados de la semana pasada y que los fuertes vientos del sur provocaron un importante aumento de la energía del oleaje sobre la costa atlántica.

“El nivel del mar se elevó en Mar del Plata porque la ciudad está ubicada sobre la saliente de la provincia de Buenos Aires, donde las olas impactan con mayor fuerza”, detalló.

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El especialista señaló que durante el temporal se registraron olas de entre tres y cuatro metros rompiendo en profundidades donde normalmente no ocurre ese fenómeno, lo que generó un fuerte impacto sobre distintos sectores costeros.

Además de los daños registrados en Mar del Plata, Isla mencionó situaciones similares en Monte Hermoso, Pehuencó y Dunamar, donde el mar avanzó sobre médanos y zonas de playa.

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“En Pehuencó retrocedieron entre dos y tres metros las escarpas de dunas a lo largo de más de 500 metros. La provincia está retrocediendo debido a la acción del mar”, afirmó.

El investigador explicó que algunas localidades poseen costas acantiladas más resistentes a la erosión, mientras que otras están formadas por dunas, mucho más vulnerables frente a este tipo de fenómenos meteorológicos.

También hizo referencia a la espuma marina que llamó la atención durante las últimas jornadas en distintos puntos de la costa. Según indicó, se trata de un fenómeno habitual durante tormentas intensas en sectores con fondos rocosos y presencia de fitoplancton.

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“La espuma se genera por la energía de las olas sobre las rocas sumergidas y por el fitoplancton acumulado en el fondo”, explicó.

Isla sostuvo además que en los últimos años el foco de las investigaciones dejó de estar puesto únicamente en la sedimentación de las playas para centrarse cada vez más en los procesos de erosión costera.

En ese sentido, advirtió que algunas intervenciones humanas también agravan la situación, como obras de defensa costera mal diseñadas, problemas de drenaje o manejos inadecuados en sectores balnearios.

“En algunos lugares las obras terminaron provocando más erosión de la que querían solucionar”, señaló.

Por otra parte, vinculó directamente estos fenómenos con el cambio climático y remarcó que en la provincia de Buenos Aires no solo aumentó el nivel del mar, sino también la cantidad de lluvias intensas y la frecuencia de las sudestadas.

“Antes las sudestadas fuertes ocurrían dos o tres veces por año. En 2026 tuvimos tormentas en enero, febrero, abril y ahora nuevamente en mayo”, indicó.

El especialista explicó que la cercanía entre tormentas provoca un desgaste mucho mayor sobre las playas porque impide la recuperación natural de la arena y acelera los procesos de erosión.

“Cuando todavía se estaban recuperando las playas de la tormenta de abril, llegó otro temporal menos de diez días después. Eso genera más erosión que una sola tormenta grande”, sostuvo.

Finalmente, Isla remarcó que el cambio climático también está detrás del aumento de lluvias repentinas e inundaciones urbanas registradas en distintos puntos de la provincia durante los últimos años, y pidió mejorar las tareas de drenaje y mantenimiento para reducir el impacto de estos eventos extremos.