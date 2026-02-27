El fútbol local pone en marcha la segunda jornada
Continúa este sábado 28 de febrero con la disputa de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 “Juan Montoya”, Copa “Marcelo Alejandroff”, en las categorías Primera, Quinta y Sexta División.
Tendrá acción desde las 13:30 con la Sexta División, continuará a las 15hs Quinta y culminará a las 17 con los encuentros de Primera.
En el predio de Once Unidos, el local se medirá ante Argentinos del Sud. En Primera División impartirán justicia Cingolani, Chabert y Romero.
En cancha de Independiente, El Cañón enfrentará a General Mitre, con Funes, C. Ruíz Díaz y Brizuela como árbitros principales.
Por su parte, Alvarado será escenario del cruce entre el local y Almagro Florida. En el encuentro dirigirán Mella, M. Núñez y Montero.
En el predio de Nación, San José se medirá con Quilmes, bajo el arbitraje de Millas, Gómez y Bravo.
San Lorenzo recibirá a Chapadmalal, con Miranda, López y Melga como terna arbitral principal.
En cancha de Kimberley, el conjunto local chocará ante River. Dirigirán Mustafá, Chávez y Ordóñez.
En el predio de General Mitre se enfrentaron Colegiales y Racing, con Mayer, Scuffi y Zagaglia como árbitros del encuentro.
General Urquiza será local ante Independiente, con Nuesch, Sampietro y Agudo.
En cancha de Talleres, el local se enfrentará a Banfield. La terna arbitral estará compuesta por Llona, Arrendazzi y Torias.
Boca jugará ante Unión, con Baquero, Costanzo y Espinillo como jueces (la jornada incluirá Quinta y Primera).
En el predio de Círculo Deportivo, Cadetes visitará al local. Dirigirán Contreras, Oliver y S. Ruíz Díaz.
Quilmes será escenario del cruce entre Deportivo Norte y Nación, con Rojas, Lunegro y Spognardi como árbitros principales.
En cancha de Libertad, el local recibirá a San Isidro. Impartirán justicia Abboud, Rua y Díaz Furet.
Finalmente, Al Ver Verás será anfitrión de Atlético MDP, con Iza, Correa y Tua como árbitros del partido.
De esta manera, la segunda fecha promete una intensa jornada de fútbol, con una temperatura agradable para asistir a alguna de las canchas de la ciudad, con equipos que buscarán consolidarse en el inicio del certamen y sumar puntos clave en la lucha por el Apertura 2026.
