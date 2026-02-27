Quilmes sigue imparable en el Torneo Local y venció a Círculo Deportivo (Foto: Jazmín Belga)

Tendrá acción desde las 13:30 con la Sexta División, continuará a las 15hs Quinta y culminará a las 17 con los encuentros de Primera.

En el predio de Once Unidos, el local se medirá ante Argentinos del Sud. En Primera División impartirán justicia Cingolani, Chabert y Romero.

En cancha de Independiente, El Cañón enfrentará a General Mitre, con Funes, C. Ruíz Díaz y Brizuela como árbitros principales.

Por su parte, Alvarado será escenario del cruce entre el local y Almagro Florida. En el encuentro dirigirán Mella, M. Núñez y Montero.

En el predio de Nación, San José se medirá con Quilmes, bajo el arbitraje de Millas, Gómez y Bravo.

San Lorenzo recibirá a Chapadmalal, con Miranda, López y Melga como terna arbitral principal.

En cancha de Kimberley, el conjunto local chocará ante River. Dirigirán Mustafá, Chávez y Ordóñez.

En el predio de General Mitre se enfrentaron Colegiales y Racing, con Mayer, Scuffi y Zagaglia como árbitros del encuentro.

General Urquiza será local ante Independiente, con Nuesch, Sampietro y Agudo.

En cancha de Talleres, el local se enfrentará a Banfield. La terna arbitral estará compuesta por Llona, Arrendazzi y Torias.

Boca jugará ante Unión, con Baquero, Costanzo y Espinillo como jueces (la jornada incluirá Quinta y Primera).

En el predio de Círculo Deportivo, Cadetes visitará al local. Dirigirán Contreras, Oliver y S. Ruíz Díaz.

Quilmes será escenario del cruce entre Deportivo Norte y Nación, con Rojas, Lunegro y Spognardi como árbitros principales.

En cancha de Libertad, el local recibirá a San Isidro. Impartirán justicia Abboud, Rua y Díaz Furet.

Finalmente, Al Ver Verás será anfitrión de Atlético MDP, con Iza, Correa y Tua como árbitros del partido.

De esta manera, la segunda fecha promete una intensa jornada de fútbol, con una temperatura agradable para asistir a alguna de las canchas de la ciudad, con equipos que buscarán consolidarse en el inicio del certamen y sumar puntos clave en la lucha por el Apertura 2026.

