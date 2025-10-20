El equipo femenino de Alvarado sufrió un nuevo hecho de inseguridad que afecta directamente a su actividad deportiva: delincuentes rompieron un vehículo y se llevaron elementos esenciales para los entrenamientos y partidos oficiales, en un episodio que generó preocupación y solidaridad entre hinchas y vecinos.

Según informaron desde la institución, sustrajeron tres bolsos con indumentaria de juego y materiales deportivos, entre ellos ocho balones oficiales marca Visión utilizados en los entrenamientos y competencias.

Horas después, algunas de las pertenencias fueron vistas en las inmediaciones de Gascón y 184, por lo que desde el club apelan a la colaboración de la comunidad para poder recuperarlas.

“Necesitamos de toda la familia de Alvarado para poder recuperar nuestras cosas”, expresaron en un comunicado.

Desde el club remarcaron la importancia de recuperar la indumentaria y los materiales sustraídos, fundamentales para el desarrollo de la disciplina, y agradecieron el acompañamiento de la comunidad.

Cualquier información puede comunicarse al 223 592-3782 o por los canales oficiales de Alvarado.