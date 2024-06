La actividad del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” se vio afectada por primera vez en el año intensamente por la lluvia que obligó a una postergación de todos los partidos programados.

Justamente la primera fecha de la segunda rueda se tenía que disputar esta tarde, pero las intensas precipitaciones que cayeron en la ciudad durante la madrugada y la mañana obligó a la postergación de los partidos que se tenían que disputar.

A partir de esta situación, toda la programación tal como estaba incluidos los partidos de Quinta y Sexta División se pasarán para el próximo sábado 15 de junio donde finalmente se pondrán en marcha la Zona Campeonato y la Reválida.

Hasta el momento en lo que va del año fueron pocas las ocasiones en las que la lluvia obligó a la postergación de lo pautado, algo que sucede habitualmente en cada otoño-invierno de la ciudad.

La programación es la siguiente:

Zona Campeonato

Cancha: Círculo - Círculo vs San José

Sexta (12hs): Sampietro

Quinta (13:30hs): Gómez

Primera (15:15hs): Millas, Gómez y Sampietro

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Rua

Quinta (13:30hs): Foschi

Primera (15:15hs): Rojas, Foschi y Rua

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Talleres

Sexta (12hs): Ferreyra

Quinta (13:30hs): Patetta

Primera (15:15hs): Mella, Patetta y Ferreyra

Cancha: Quilmes - Quilmes vs Peñarol

Sexta (12hs): Tamburini

Quinta (13:30hs): López

Primera (15:15hs): Debrina, López y Tamburini

Cancha: Banfield - Banfield vs Nación

Sexta (12hs): Chabert

Quinta (13:30hs): Scuffi

Primera (15:15hs): Nuesch, Scuffi y Chabert

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Deportivo Norte

Sexta (12hs): Zagaglia

Quinta (13:30hs): Ghiglione

Primera (15:15hs): Miranda, Ghiglione y Zagaglia

Cancha: River - River vs Kimberley

Sexta (12hs): Montero

Quinta (13:30hs): Arrendazzi

Primera (15:15hs): Mayer, Arrendazzi y Montero

Zona Reválida

Cancha: Dvo. Norte - El Cañón vs San Isidro

Sexta (12hs): Bravo

Quinta (13:30hs): Luxen

Primera (15:15hs): Cajal, Luxen y Bravo

Cancha: Gral. Urquiza - Gral. Urquiza vs Racing

Sexta (12hs): Spognardi

Quinta (13:30hs): Costanzo

Primera (15:15hs): Contreras, Costanzo y Spognardi

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): Baquero

Primera (15:15hs): Funes, Baquero y Gallo

Cancha: Independiente - Independiente vs Cadetes

Sexta (12hs): Melga

Quinta (13:30hs): García

Primera (15:15hs): Abboud, García y Melga

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Correa

Quinta (13:30hs): Romero

Primera (15:15hs): Llona, Romero y Correa

Cancha: Boca - Boca vs Libertad

Sexta (12hs): Espinillo

Quinta (13:30hs): Chávez

Primera (15:15hs): Mustafá, Chávez y Espinillo