Las constantes lluvias de las últimas horas, obligaron a que la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) tomara la decisión de pasar toda su actividad de este fin de semana en Sexta, Quinta y Primera División para el domingo.

Será un día intenso con la Fecha 4 del Torneo Clausura “Juan Quesada” donde las canchas habrán sentido seguramente el efecto de las precipitaciones pero de todas maneras, se programó toda la acción para los distintos escenarios de la ciudad.

En la Zona A, hay tres equipos que han ganado todo lo que jugaron hasta el momento: Banfield, Deportivo Norte e Independiente, todos con 9 puntos. El "Taladro" marplatense tendrá un duelo exigente ante Racing, que necesita sumar para salir del fondo, mientras que el aurinegro enfrentará a El Cañón que viene invicto y quiere meterse en la discusión. En tanto, el "Rojo" recibirá a Chapadmalal con la misión de mantener el cero en su arco y el puntaje ideal.

Otro encuentro atractivo será el de Alvarado y River, que tienen campañas similares y buscarán escalar posiciones. Además, Quilmes se mide con General Mitre en un cruce de equipos necesitados, y Talleres enfrentará a Atlético Mar del Plata con la obligación de volver al triunfo. El sábado también se disputará el duelo entre San Lorenzo y Colegiales.

Por la Zona B, el partido más esperado se jugará el domingo en Otamendi, donde uno de los líderes, Círculo Deportivo, recibirá a Almagro Florida, que viene de conseguir su primera victoria. El otro puntero, San Isidro, visitará a un duro Cadetes que aún no ha perdido y promete dar pelea.

También se destaca el duelo entre Nación y Kimberley, ambos invictos y con buen presente, mientras que General Urquiza y San José protagonizarán un duelo equilibrado de mitad de tabla. En el fondo, Libertad visitará a Al Ver Verás, y Boca, que aún no ganó, jugará ante Argentinos del Sud. Once Unidos tendrá fecha libre.

PROGRAMACIÓN - CUARTA FECHA - TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA”

DOMINGO 3 DE AGOSTO DE 2025

Cancha: Gral. Mitre - Colegiales vs San Lorenzo

12hs: Rua, C. Ruíz Díaz y Rivas

13:30hs: C. Ruíz Día, Rua y Rivas

15:15hs: Mella, C. Ruíz Díaz y Rua

Cancha: Independiente - Independiente vs Chapadmalal

13:30hs: Patetta, Galante y C. Martínez

15:15hs: Millas, Patetta y Galante

Cancha: Talleres - Talleres vs Atlético MDP

12hs: Oliver, Arrendazzi y Alibrando

13:30hs: Arrendazzi, Oliver y Alibrando

15:15hs: Nuesch, Arrendazzi y Oliver

Cancha: Banfield - Banfield vs Racing

12hs: Costanzo, Baquero y Díaz Furet

13:30hs: Baquero, Costanzo y Díaz Furet

15:15hs: Mustafá, Baquero y Costanzo

Cancha: Alvarado - Alvarado vs River

12hs:Zagaglia, Scuffi y Ramírez

13:30hs: Scuffi, Zagaglia y Ramírez

15:15hs: Contreras, Scuffi y Zagaglia

Cancha: Deportivo Norte vs El Cañón

12hs: Agudo, Martínez y Tua

13:30hs: Martínez, Agudo y Tua

15:15hs: Miranda, Martínez y Agudo

Cancha: Quilmes - Quilmes vs General Mitre

12hs: Bravo, Óngaro y Vega

13:30hs: Óngaro, Bravo y Vega

15:15hs: Llona, Óngaro y Bravo

Cancha: Nación - Nación vs Kimberley

12hs: Brizuela, Ghiglione y Olivares

13:30hs: Ghiglione, Brizuela y Olivares

15:15hs: Debrina, Ghiglione y Brizuela

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs San Isidro

12hs: Correa, Iza y Ordóñez

13:30hs: Iza, Correa y Ordóñez

15:15hs: Abboud, Iza y Correa

Cancha: River - San José vs General Urquiza

12hs: Monsalves, López y Rodríguez

13:30hs: López, Monsalves y Rodríguez

15:15hs: Rojas, López y Monsalves

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Libertad

12hs: Montero, Sampietro y Díaz

13:30hs: Sampietro, Montero y Díaz

15:15hs: Luxen, Sampietro y Montero

Cancha: Boca - Boca vs Argentinos del Sud

12hs: Cardozo, Mancilla y Arias

13:30hs: Mancilla, Cardozo y Arias

15:15hs: Cingolani, Mancilla y Cardozo

Cancha: Círculo - Círculo Deportivo vs Almagro Florida

12hs: S. Ruíz Díaz, Melga, y Torias

13:30hs: Melga, S. Ruíz Díaz y Torias

15:15hs: Cajal, Melga y S. Ruíz Díaz

Libre: Once Unidos