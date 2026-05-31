Mientras la investigación por el crimen de Agostina Vega avanza en Córdoba, las declaraciones de la madre del único detenido sumaron un nuevo capítulo de dolor e incertidumbre alrededor del caso. Viviana Brizuela, madre de Claudio Barrelier, aseguró que conoció la noticia del hallazgo de la adolescente el mismo día de su cumpleaños y relató el profundo impacto que le provocó la situación.

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La mujer afirmó que aún no logra comprender lo ocurrido y sostuvo que necesita respuestas de su hijo, señalado por la Justicia como el principal sospechoso del crimen. "Quiero que me explique por qué", expresó al referirse a las graves acusaciones que enfrenta Barrelier, actualmente detenido en el marco de la causa.

Según relató, la noticia la tomó completamente por sorpresa y la dejó en estado de shock. Además, manifestó su tristeza por la muerte de la adolescente y aseguró acompañar el dolor que atraviesa la familia de la víctima mientras espera conocer toda la verdad sobre lo sucedido.

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El caso conmociona a la provincia de Córdoba desde la desaparición de Agostina, de 14 años, quien fue vista por última vez el 23 de mayo. Tras varios días de búsqueda, los investigadores hallaron sus restos en un descampado y la pesquisa se concentró en Barrelier, quien habría sido la última persona que tuvo contacto con la joven.

En paralelo, los investigadores continúan analizando pruebas, pericias y testimonios para reconstruir las últimas horas de la adolescente y determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. Mientras tanto, las declaraciones de la madre del acusado reflejan el impacto que el caso generó no solo en el entorno de la víctima, sino también en la familia del principal sospechoso.

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La causa continúa en plena etapa de investigación y la Justicia busca esclarecer las circunstancias que rodearon uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante las últimas semanas.

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