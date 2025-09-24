









Vecinos de Mar del Plata quedaron impactados por el voraz incendio que consumió un chalet ubicado en General Alvear entre avenida Colón y Bolívar, a metros del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino.

El hecho ocurrió en una finca de aproximadamente 20 metros de frente por 20 de fondo, con cinco ambientes y patio trasero, que se encontraba abandonada. Según informaron fuentes oficiales, al arribar las dotaciones se encontraron con la casa en fase declarada, con el techo y las paredes de madera comprometidas por las llamas.

Personal del Cuartel de Bomberos Puerto, junto a un camión cisterna del Cuartel Centro y tres dotaciones abocadas al operativo, trabajaron intensamente para sofocar el fuego. Se utilizaron líneas de manguera tanto en el sector frontal como lateral de la vivienda. En el lugar también intervino Defensa Civil.

Como consecuencia del siniestro, la propiedad sufrió pérdidas totales: desprendimiento de paredes de madera, derrumbe de la estructura, ahumamiento generalizado y la carbonización completa del techo. Tras el enfriamiento, se procedió al escombramiento exhaustivo, constatando que no había personas afectadas. Las causas del incendio son materia de investigación.

