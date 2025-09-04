El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 4 de septiembre en Mar del Plata una jornada marcada por la inestabilidad y el descenso de la temperatura.

La mínima será de apenas 2°C y la máxima no superará los 9°C, configurando un día frío en la ciudad.

El cielo permanecerá con chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche se espera que esté parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones será de 10–40% por la mañana, se incrementará a 40–70% por la tarde y descenderá a 0–10% hacia la noche.

El viento soplará del sudoeste, con intensidades de 32 a 41 km/h en la mañana, disminuyendo a 23–31 km/h en la tarde y quedando entre 13–22 km/h en la noche. Además, se prevén ráfagas de 51 a 59 km/h por la mañana y de 42 a 50 km/h por la tarde.

