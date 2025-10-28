El clima en Mar del Plata continuará con temperaturas invernales este martes 28 de octubre, a pesar de estar en plena primavera. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará mayormente nublada durante todo el día, con mínima de 5°C y una máxima que apenas alcanzará los 11°C.

La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%, por lo que no se esperan lluvias importantes en la ciudad. El viento soplará del sudeste a velocidades de 13 a 22 km/h, con cielos parcialmente nublados hacia la noche y una leve mejora en las condiciones generales.

En síntesis, se trata de un martes frío, gris y sin lluvias, con un aire otoñal que sigue marcando el paso de esta primavera que aún no se decide a instalarse en la costa.

