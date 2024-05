Las bajas temperaturas que se registran en Mar del Plata desde hace unos días, anuncian el adelantamiento de la temporada de invierno, que para muchos, será despiadada.

El Marplatense recorrió la calles de la ciudad para preguntarle a los vecinos cómo viven el frío: “Hay que abrigarse bien para salir a la calle porque hay muchas enfermedades y lo único que tiene que hacer cada uno es cuidar su salud”, manifestó Gertrudis.

Con este clima gélido, “Salí a buscar trabajo y no hay”, contó Carlos y agregó que “soy pastelero y tengo artrosis. No toman gente, más con el problema que tengo. Así que termino trabajando en negro y me pagan miserias”.

Mientras tanto, “salgo con el carro, hay días que no puedo estar por los dolores que causa el frío, pero hay que seguir luchando”, continuó.

Teresa, vecina de la ciudad, expresó que “nos cortaron el gas en todo el edificio, así que estamos con caloventores que los apagás y desapareció el calor, remándola como se puede”.

Por otro lado, Nino declaró que “hay dos fríos, uno las medidas económicas que ha tomado el gobierno, la cual a nosotros los jubilados y trabajadores nos afecta enormemente. Si uno come menos calorías, tiene más frío que de costumbre”.

Este contexto invernal, “es impresionante, ahora voy a comprar, a ver si consigo algún precio de carne más bajo, razonable. Yo creo que nadie, ni ellos mismos niegan, que estas medidas económicas son terribles. Tengo 70 años y nunca en mi vida vi algo así- y mirá que he visto pasar administraciones - pero como esta, tan cruda, cruel. No estoy de acuerdo con la violencia, pero tenemos medios constitucionales que podemos usar”, señaló.

“Los que lo han votado, que no fui yo, también pensaron que no lo iban a hacer, pero lo llevan a cabo crudamente. Es terrible, una de las cosas que más siento es este frio invernal y eso que todavía me puedo cubrir”, concluyó.