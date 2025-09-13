El legislador destacó la intervención de Sergio Massa durante la campaña para ordenar la interna de Fuerza Patria y señaló que, a partir de diciembre, la Legislatura tendrá un escenario favorable para aprobar leyes necesarias para la gestión de Axel Kicillof.

“El Frente Renovador lo van a encontrar en la Legislatura tratando de ser garante de la unidad para buscar entendimientos y lograr las mayorías necesarias”, aseguró Puglieli.

El legislador analizó además la nueva configuración del parlamento bonaerense: Fuerza Patria obtuvo 39 bancas en la Cámara baja, mientras que la alianza La Libertad Avanza-PRO sumó 31, y otros bloques repartieron 19 legisladores. Para lograr mayoría simple se necesitan 47 votos, por lo que la negociación será clave.

Puglelli atribuyó la victoria del peronismo a el descontento con las políticas nacionales de Javier Milei, señalando que sus medidas afectaron educación, salud y el poder adquisitivo de los trabajadores. “La diferencia de más de 13 puntos en la provincia fue una forma de decir ‘basta’ a políticas que solo benefician a un sector muy reducido”, afirmó.

El diputado criticó además los recientes vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario, calificándolos de “crueles” y asegurando que reflejan la falta de interés en mejorar la vida de la población.

Fuente: Diputados bonaerenses