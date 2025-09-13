El Frente Renovador se posiciona como garante de unidad en la legislatura bonaerense
El diputado reelecto por la Segunda Sección, Carlos Puglelli, afirmó que el Frente Renovador tendrá un rol clave para mantener la unidad del peronismo.
El legislador destacó la intervención de Sergio Massa durante la campaña para ordenar la interna de Fuerza Patria y señaló que, a partir de diciembre, la Legislatura tendrá un escenario favorable para aprobar leyes necesarias para la gestión de Axel Kicillof.
“El Frente Renovador lo van a encontrar en la Legislatura tratando de ser garante de la unidad para buscar entendimientos y lograr las mayorías necesarias”, aseguró Puglieli.
El legislador analizó además la nueva configuración del parlamento bonaerense: Fuerza Patria obtuvo 39 bancas en la Cámara baja, mientras que la alianza La Libertad Avanza-PRO sumó 31, y otros bloques repartieron 19 legisladores. Para lograr mayoría simple se necesitan 47 votos, por lo que la negociación será clave.
Puglelli atribuyó la victoria del peronismo a el descontento con las políticas nacionales de Javier Milei, señalando que sus medidas afectaron educación, salud y el poder adquisitivo de los trabajadores. “La diferencia de más de 13 puntos en la provincia fue una forma de decir ‘basta’ a políticas que solo benefician a un sector muy reducido”, afirmó.
El diputado criticó además los recientes vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario, calificándolos de “crueles” y asegurando que reflejan la falta de interés en mejorar la vida de la población.
Fuente: Diputados bonaerenses
