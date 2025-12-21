El Foro de la Construcción de Mar del Plata realizó su última reunión del año en el Espacio Cova, donde celebró el trabajo desarrollado a lo largo de 2025 y reafirmó su compromiso de continuar promoviendo condiciones que permitan el crecimiento sostenido de la ciudad.

Durante el encuentro, los representantes de las distintas instituciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de General Pueyrredón y de garantizar un funcionamiento ágil y eficiente de la Dirección de Obras Privadas, áreas consideradas clave para el avance de proyectos, la planificación urbana y el acompañamiento del desarrollo de la actividad constructiva.

En ese marco, el Foro ratificó su disposición al trabajo conjunto con el Estado local y quedó a la espera de una respuesta al pedido de audiencia elevado a las nuevas autoridades municipales. Desde el espacio remarcaron la importancia de sostener el diálogo institucional para avanzar en una agenda común orientada al desarrollo estratégico de Mar del Plata.

Los integrantes del Foro destacaron además el rol de la construcción como uno de los motores económicos del distrito, subrayando su impacto directo en la generación de empleo y en la mejora de la infraestructura urbana. En ese sentido, se planteó la necesidad de continuar articulando esfuerzos entre el sector público, privado y académico.

El encuentro se desarrolló en un clima de camaradería y sirvió también para dar la bienvenida, en su primera participación formal tras la incorporación de la Universidad Atlántida Argentina, al arquitecto Marcelo Artime.

Con esta reunión, el Foro de la Construcción cerró un año de intensa labor, reafirmando su vocación de diálogo, cooperación y trabajo colectivo para acompañar el crecimiento y el progreso de General Pueyrredón.

La jornada fue coordinada por la secretaria del Colegio de Técnicos, Vanesa Rodríguez, y contó con la participación de representantes del Colegio de Arquitectos, el Centro de Constructores y Anexos, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, el Consejo Profesional de la Agrimensura, el Colegio de Ingenieros, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el Colegio de Martilleros, la Cámara Argentina de la Construcción, el Colegio de Escribanos, la UOCRA y la Universidad Atlántida Argentina.