El foro de colegios profesionales reafirmó su compromiso de trabajo conjunto en el brindis de fin de año
Las instituciones renovaron la agenda común para afrontar los desafíos del 2026 y fortalecer su aporte al desarrollo de General Pueyrredon.
El Foro de Colegios Profesionales de General Pueyrredon llevó adelante su último encuentro del año con un brindis celebrado en la sede del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, donde autoridades de las instituciones que integran el espacio repasaron lo realizado durante 2024 y renovaron su compromiso de trabajo conjunto.
Participaron representantes de los colegios de Agrimensores, Bioquímicos, Escribanos, Farmacéuticos, Ingenieros, Kinesiólogos, Martilleros y Corredores Públicos, Médicos, Nutricionistas, Odontólogos, Psicólogos, Técnicos, Veterinarios y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Allí destacaron que la cooperación interprofesional fortalece al sector, amplía oportunidades y contribuye a la vida comunitaria de la ciudad.
Durante el encuentro —realizado este jueves a las 19— los presentes celebraron el esfuerzo colectivo y los objetivos alcanzados, y reafirmaron la decisión de seguir construyendo una agenda común para afrontar los desafíos del 2026, profundizando el aporte al desarrollo local y al crecimiento de cada disciplina.
Creado el 25 de septiembre de 2008, el Foro de Colegios y Consejos Profesionales está conformado por el Colegio de Abogados, Agrimensores, Bioquímicos, Escribanos, Farmacéuticos, Fonoaudiólogos, Ingenieros, Kinesiólogos, Magistrados, Martilleros y Corredores Públicos, Médicos, Nutricionistas, Obstétricas, Odontólogos, Psicólogos, Técnicos, Trabajadores Sociales, Veterinarios y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
