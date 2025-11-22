El Foro de Colegios Profesionales de General Pueyrredon llevó adelante su último encuentro del año con un brindis celebrado en la sede del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, donde autoridades de las instituciones que integran el espacio repasaron lo realizado durante 2024 y renovaron su compromiso de trabajo conjunto.

Participaron representantes de los colegios de Agrimensores, Bioquímicos, Escribanos, Farmacéuticos, Ingenieros, Kinesiólogos, Martilleros y Corredores Públicos, Médicos, Nutricionistas, Odontólogos, Psicólogos, Técnicos, Veterinarios y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Allí destacaron que la cooperación interprofesional fortalece al sector, amplía oportunidades y contribuye a la vida comunitaria de la ciudad.

Durante el encuentro —realizado este jueves a las 19— los presentes celebraron el esfuerzo colectivo y los objetivos alcanzados, y reafirmaron la decisión de seguir construyendo una agenda común para afrontar los desafíos del 2026, profundizando el aporte al desarrollo local y al crecimiento de cada disciplina.

Creado el 25 de septiembre de 2008, el Foro de Colegios y Consejos Profesionales está conformado por el Colegio de Abogados, Agrimensores, Bioquímicos, Escribanos, Farmacéuticos, Fonoaudiólogos, Ingenieros, Kinesiólogos, Magistrados, Martilleros y Corredores Públicos, Médicos, Nutricionistas, Obstétricas, Odontólogos, Psicólogos, Técnicos, Trabajadores Sociales, Veterinarios y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

