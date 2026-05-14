El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este jueves que la próxima semana su directorio discutirá la revisión de metas del programa acordado con la Argentina, un paso clave que habilitaría un desembolso de US$1.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

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La información fue confirmada por la vocera del organismo, Julie Kozack, quien señaló que, una vez aprobada la revisión, podrá concretarse el giro previsto dentro del acuerdo firmado con el Gobierno de Javier Milei.

Según explicó la portavoz, las negociaciones técnicas estuvieron centradas en “equilibrar adecuadamente la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento”, con el objetivo de garantizar un acceso sostenido a los mercados internacionales de crédito.

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En ese marco, el FMI volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno nacional y destacó que el plan de estabilización “continúa dando resultados importantes”. Además, remarcó que el “impulso reformista” se fortaleció en los últimos meses.

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Entre los puntos valorados por el organismo, Kozack mencionó la reciente mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch Ratings, algo que contribuyó a una reducción del riesgo país, actualmente nuevamente en torno a los 500 puntos.

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El Fondo también volvió a respaldar la política de déficit cero impulsada por el Ministerio de Economía. “Existe un compromiso fuerte e inquebrantable con el ancla fiscal”, afirmó la vocera, quien consideró que esa estrategia es “crítica” para sostener la desaceleración inflacionaria y recuperar estabilidad macroeconómica.

Además, el organismo destacó la reducción de los niveles de pobreza, que según indicó se ubican por debajo del 30%, el nivel más bajo en siete años.

La revisión que tratará el directorio corresponde al acuerdo firmado en abril de 2025. Hace un mes, el staff técnico del FMI ya había dado luz verde preliminar a esta etapa del programa.

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Entre las metas planteadas para este año, el organismo proyecta un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI y un aumento de al menos US$8.000 millones en las reservas internacionales netas durante 2026.

Fuente: Clarín