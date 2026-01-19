El Fondo Monetario Internacional mantuvo sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina y estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará un 4% en 2026, el mismo nivel previsto en el informe publicado en octubre pasado. Para 2027, el organismo también proyectó una expansión del 4%.

Los datos surgen de la actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), presentado este lunes en Bruselas. Allí, el Fondo señaló que el repunte de la actividad en la Argentina se explica, en gran medida, por un efecto rebote tras un fuerte ajuste macroeconómico, junto con una gradual normalización de los desequilibrios fiscales y monetarios y una recuperación del sector externo.

Sin embargo, el organismo advirtió que la continuidad de este sendero de crecimiento estará condicionada a la profundización de las reformas económicas y a la capacidad del Gobierno para contener las presiones inflacionarias y sociales, en un contexto todavía frágil.

En contraste, el FMI recortó levemente su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe. Ahora espera que la región se expanda un 2,2% en 2026, por debajo del 2,4% estimado en octubre, mientras que para 2027 proyecta una mejora hasta el 2,7%. El menor dinamismo regional se vincula a la baja productividad, la escasa inversión y condiciones financieras más restrictivas.

Dentro de ese panorama, Brasil, la principal economía de la región, mostraría una desaceleración, con un crecimiento proyectado del 1,6% en 2026, mientras que México alcanzaría una expansión del 1,5%. En ese marco, el FMI destacó a la Argentina como una de las excepciones, con una recuperación más vigorosa tras la contracción registrada en años anteriores.

A nivel global, el Fondo prevé un escenario de crecimiento moderado pero con menor inflación. Según el informe, la inflación mundial bajaría de 4,1% en 2025 a 3,8% en 2026 y 3,4% en 2027, mientras que el PBI global crecería 3,3% este año y 3,2% en 2027, en un contexto todavía atravesado por tensiones comerciales e incertidumbre geopolítica.

Fuente: TN