El organismo internacional advirtió sobre el impacto global del encarecimiento energético y recomendó a los países adoptar políticas para contener su efecto en la inflación y la economía.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a los gobiernos a tomar medidas que permitan amortiguar la suba de los precios de la energía, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y fuertes incrementos en los costos del petróleo y el gas.

Desde el organismo señalaron que el encarecimiento energético puede trasladarse rápidamente a la inflación y afectar el crecimiento económico, por lo que consideraron clave implementar políticas que reduzcan ese impacto sobre los consumidores y las economías.

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En esa línea, advirtieron que un aumento sostenido en los precios de la energía podría tener consecuencias significativas a nivel global, elevando los niveles de inflación y desacelerando la actividad económica.

El planteo del FMI se da en medio de un escenario internacional complejo, donde conflictos y tensiones en regiones productoras generan incertidumbre en los mercados y presionan al alza los valores de los recursos energéticos.

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Ante este panorama, el organismo remarcó la importancia de que los países adopten estrategias adecuadas para mitigar el impacto en los hogares y sostener la estabilidad económica.