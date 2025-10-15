El Fondo Monetario Internacional presentó una actualización de su informe de Perspectivas Económicas Mundiales y volvió a ajustar a la baja sus proyecciones para la Argentina. Según el organismo, el Producto Bruto Interno crecerá este año un 4,5%, un punto porcentual menos que en la estimación de abril, mientras que en 2026 el incremento sería de apenas 4%.

La corrección también alcanza a los indicadores de precios y empleo. El FMI prevé que la inflación promedio de 2025 será de 41,3%, lo que implica un aumento de 5,4 puntos respecto a su último pronóstico. Para 2026, la tasa promedio se ubicaría en 16,4%, casi dos puntos más de lo proyectado anteriormente.

En materia laboral, el Fondo espera un desempleo del 7,5% hacia fin de este año, frente al 6,3% que había estimado en abril. Para el próximo año, el nivel bajaría levemente a 6,6%, aunque todavía por encima de la medición previa.

A nivel regional, el organismo mejoró su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe, que ahora se expandiría 2,4% en 2025. En tanto, el crecimiento global se ubicaría en 3,2% el próximo año y 3,1% en 2026, evidenciando una desaceleración frente a los niveles de 2024.

Las nuevas proyecciones del FMI reflejan un escenario de recuperación más lenta para la economía argentina, condicionado por la persistencia de la inflación, las tensiones cambiarias y la debilidad del mercado laboral. Mientras tanto, el organismo continúa monitoreando la implementación del programa económico del Gobierno y sus resultados fiscales, en un contexto internacional que también muestra signos de moderación.

Fuente: TN.