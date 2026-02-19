En una conferencia de prensa, Julie Kozack, directora de comunicaciones del organismo multilateral, calificó de “muy buenas” las conversaciones entre el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas durante la misión enfocada en la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y la Consulta del Artículo IV de 2026. El objetivo, dijo, es consolidar los logros de estabilización y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible.

Ads

“El staff del FMI identificó impresionantes avances en estabilización macroeconómica, reflejados en un régimen monetario y cambiario más sólido y en la acumulación de reservas internacionales”, señaló Kozack. Según la vocera, el Banco Central compró más de 2.000 millones de dólares desde comienzos del año, una señal de confianza que destaca el organismo.

El Fondo ponderó los cambios impulsados por el Gobierno, en particular las medidas orientadas a reducir la informalidad laboral y generar empleo formal, algunas de las cuales se están debatiendo actualmente en el Congreso nacional. Asimismo, el organismo celebró los pasos dados para abrir la economía al comercio internacional y atraer inversiones, incluida la negociación de acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea dentro del marco de Mercosur.

Ads

Pese a esto, el FMI advirtió que es crucial mitigar los costos asociados a la transición hacia las reformas estructurales, una alusión explícita a los impactos que pueden tener tales cambios en los sectores productivos y en el empleo. Este llamado sucede en un contexto de amplio debate social y político sobre la llamada “modernización laboral”, que crítica sectores sindicales y económicos por su potencial impacto sobre derechos laborales y condiciones de trabajo.

En este contexto, la misión técnica del FMI mantuvo encuentros con funcionarios del Ministerio de Economía, representantes del Banco Central y otros actores clave para evaluar el cumplimiento de las metas fiscales y de acumulación de reservas establecidas en el marco del programa con el organismo. Las conversaciones continuarán, y los resultados de la revisión serán presentados próximamente al Directorio Ejecutivo del Fondo.

Ads