La decisión se conoció tras semanas de negociaciones entre el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo y los técnicos del organismo internacional. La revisión corresponde al programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por un total de US$20.000 millones, del cual ya se ejecutó una parte significativa.

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Según detalló el propio FMI, el avance en la revisión responde a mejoras en el frente monetario y cambiario, así como al cumplimiento de metas vinculadas al orden fiscal y la acumulación de reservas. En lo que va del año, el Banco Central logró comprar más de US$5.500 millones, un dato valorado positivamente por el organismo.

El nuevo desembolso, que deberá ser ratificado por el directorio del Fondo, resulta clave para afrontar compromisos financieros internacionales y sostener el programa económico del Gobierno, en un año donde Argentina enfrenta vencimientos por miles de millones de dólares.

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Tras conocerse la aprobación técnica, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el entendimiento y destacó su impacto en la hoja de ruta oficial. “Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica”, afirmó el funcionario.

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Llegamos a un acuerdo con el FMI.

Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026

El titular del Palacio de Hacienda subrayó que el avance con el FMI permitirá fortalecer el crecimiento y consolidar el proceso de ordenamiento económico impulsado por el Gobierno en los últimos meses.

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Caputo se encuentra en Washington participando de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, donde además busca afianzar el respaldo internacional al programa argentino.

Desde el organismo multilateral destacaron las reformas implementadas por la administración de Javier Milei, incluyendo cambios en política fiscal, monetaria y regulatoria, así como avances legislativos orientados a promover inversiones.

Sin embargo, el panorama económico local presenta desafíos. Persisten niveles elevados de inflación, caída del consumo y un deterioro del poder adquisitivo, además de un contexto social tensionado por las políticas de ajuste.

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A nivel internacional, factores como la volatilidad de los precios energéticos y conflictos geopolíticos también podrían impactar en las proyecciones económicas para 2026.

La aprobación de esta segunda revisión representa un respaldo político y financiero para el Gobierno, que apuesta a consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar la confianza de los mercados.