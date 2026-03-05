Durante su intervención en la conferencia “Asia 2050” en Bangkok, Tailandia, Kristalina Georgieva subrayó que la guerra ya está ejerciendo presión sobre los mercados y podría golpear con fuerza al crecimiento, la inflación y la confianza global.

“El conflicto en Medio Oriente pone a prueba la resiliencia económica mundial una vez más”, afirmó Georgieva, al destacar que el actual enfrentamiento bélico no sólo genera incertidumbre geopolítica, sino que también tiene el potencial de afectar los precios internacionales de la energía, la actividad económica y los mercados financieros si se intensifica o se prolonga.

La titular del FMI señaló que, aunque todavía es prematuro precisar el impacto total del conflicto, los datos preliminares muestran perturbaciones en el comercio global, subas repentinas en los precios del petróleo y una volatilidad creciente en las plazas financieras. “Estamos evaluando y cuantificando las ramificaciones económicas regionales y globales, y ese análisis se verá reflejado en nuestro informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril”, explicó Georgieva.

Uno de los principales focos de preocupación del FMI es el mercado energético global, dado que Medio Oriente sigue siendo una región clave en la producción de petróleo y gas. La interrupción de suministros o un aumento prolongado de los precios de la energía podría traducirse en mayores costos para las economías de todo el mundo y alimentar presiones inflacionarias que ya preocupan a los bancos centrales.

La directora del organismo advirtió que la actual situación se da en un contexto ya marcado por “conmociones económicas más frecuentes e inesperadas”, lo que llevó a que la incertidumbre se convierta en un rasgo estructural de la economía global. Esta dinámica complica la toma de decisiones de política económica, tanto para gobiernos como para inversores.

La advertencia del FMI se suma a las señales de volatilidad que ya vienen reflejando los mercados internacionales desde los primeros días de escalada bélica. La combinación de inflación persistente, tensiones geopolíticas y la posibilidad de interrupciones en el comercio exterior generaron un clima de cautela entre inversores, empresas y autoridades económicas de diferentes países.

“Cuanto antes termine esta calamidad, mejor para todo el mundo”, remarcó Georgieva, al cerrar su intervención, subrayando que la rapidez en la resolución del conflicto será determinante para limitar sus efectos negativos sobre la economía global.