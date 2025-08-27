El financiamiento bancario al sector agrícola (cereales, oleaginosas y forrajeras) alcanzó al 30 de junio un stock de $4,1 billones, lo que marcó un crecimiento interanual del 90%.

Del total, $2,5 billones fueron créditos en dólares y $1,6 billones en pesos, de acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base a datos del Banco Central.

La dolarización del financiamiento fue clave: los préstamos en divisa extranjera se incrementaron un 133% en comparación con 2024 y representaron seis de cada diez operaciones. Se trata de la mayor proporción en seis años, solo superada en 2000, 2001 y 2018.

El informe explica que este crecimiento se vio favorecido por el blanqueo de capitales, la flexibilización cambiaria y menores exigencias a los bancos para financiar en dólares, además del encarecimiento del crédito en pesos: la tasa real anual en moneda local trepó a 23,1%, la más alta en lo que va del siglo.

Pese al salto de los últimos meses, el agro todavía mantiene un nivel de financiamiento bajo respecto a su peso en la economía. Buena parte de los productores recurre a créditos comerciales o al mercado de capitales para financiar insumos y capital de trabajo.

En cuanto al cumplimiento, el sector exhibió un elevado nivel de repago: 97,6% de la cartera se mantiene en situación normal. Para la BCR, el panorama deja en claro que “el financiamiento bancario al campo alcanzó su tercer nivel más alto del siglo, con un fuerte impulso del crédito en dólares”.

Fuente: TN