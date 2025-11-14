Este viernes arranca la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Lanús vs Atlético Tucumán abrirán la fecha 16 del campeonato argentino.

Vale destacar que habrá cinco equipos que no competirán por nada. Rosario Central, ya clasificado como líder de la zona B y también de la tabla anual. A los dirigidos por Ariel Holan, se suman Newell’s e Independiente Rivadavia, último y penúltimo de la zona A pero ya salvados del descenso, al igual que Platense (14° en la B) e Instituto (13°).

Para el resto de los equipos, todo en disputa.

Aldosivi

El “tiburón” recibe en Mar del Plata a San Martín de San Juan el sábado desde las 17:00 en el Estadio José María Minella. Si gana se salvará y mandará al descenso a los sanjuaninos y a Godoy Cruz. Partido trascendental por el descenso.

Argentinos Juniors

El bicho está 7°, visitará a Estudiantes el domingo a las 20:15 en busca de mantenerse entre los ocho clasificados, pero deberá ganar para asegurarse el 3° lugar en la tabla anual y clasificar a la Copa Libertadores 2026; si eso pasa irá a la fase previa, salvo que Rosario Central o Boca ganen el clausura, liberando un cupo de la anual.

Atlético Tucumán

El “decano” recientemente salvado del descenso (en la jornada anterior le ganó de local a Godoy Cruz) va por más y busca clasificarse a los octavos de final del clausura. Para eso, necesita ganarle en su visita a Lanús en la fortaleza y esperar algunos resultados.

Banfield

El taladro viene de caer ante Aldosivi en la última jugada con un penal, pero busca dejarlo atrás. Se encuentra 9° con 20 puntos y buscará en su visita a Santiago del Estero una victoria que lo deposite entre los mejores 8 de su zona.

Barracas Central

El guapo cierra la fecha el lunes a las 17:00 en su casa donde recibirá a Huracán. Se encuentra 5° con 22 puntos. Un empate le asegura pasar de ronda.

Boca

El xeneize viene de una semana redonda luego de ganar el superclásico donde cumplió su objetivo principal de clasificar a la Copa Libertadores 2026. El domingo recibe a Tigre desde las 20:15 con el objetivo de finalizar primero en la tabla. Un empate le alcanza.

Central Córdoba

Los santiagueños, ya clasificados a la próxima ronda, solo buscarán sumar puntos para subir puestos en la tabla y poder definir de local en octavos de final.

Defensa y Justicia

El halcón, complicado, recibe el lunes desde las 17:00 al campeón de la Copa Argentina Independiente Rivadavia, quien no juega por nada. Los de Varela deben ganar y esperar algunos resultados que lo favorezcan.

Deportivo Riestra

El malevo se juega mucho. Visitará a Godoy Cruz, quien está muy complicado con el descenso. En caso de ganar, Riestra, no solo termina segundo en la zona B, sino que alcanzaría a Argentinos Juniors en la tabla anual, superando a River que, si cae ante Vélez, complica su clasificación a la Copa Libertadores.

Estudiantes de la Plata

El pincha, dañado por la derrota que lo dejó afuera de la próxima Copa Sudamericana, este domingo tendrá un duelo directo por la clasificación a la siguiente fase: se cruza con Argentinos Juniors, quien se encuentra 7°, un puesto arriba del pincha.

Gimnasia

Luego de salvarse del descenso, el lobo busca la heroica de meterse entre los ocho mejores. Juega con todos los resultados puestos y consiente de la diferencia de gol que necesita en caso de ganar. Visitará a Platense en Vicente López desde las 19.30.

Godoy Cruz

El tomba, muy complicado, no tiene otra opción que ganarle a Riestra y esperar que Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan. Si eso pasa, desciende. A los mendocinos ganar los depositaría en un desempate.

Huracán

El globo, muy complicado para meterse en los playoffs, deberá ganarle a Barracas Central de visitante el lunes a las 17:00 y esperar resultados que lo ayuden. Una victoria lo deposita en la próxima Copa Sudamericana a través de la tabla anual.

Independiente

El rojo está obligado a ganar. Solo compite por entrar a la próxima Copa Sudamericana. En caso de ganar debe esperar varios resultados que lo ayuden.

Lanús

El granate está enfocado en la final de la Copa Sudamericana que se disputará el 22 de noviembre desde las 17:00 en Asunción, Paraguay. Este viernes recibe a Atlético Tucumán y quiere ganar para sumar puntos en la anual y terminar 2° en la zona B.

Racing Club

Los de Avellaneda se encuentran 6° con 22 puntos en la zona A. Deberá ganar para asegurarse su lugar en playoffs y encarar el Torneo Clausura como principal objetivo luego de ser eliminados en semifinales de la Copa Libertadores. Además, sumar de a tres los beneficia en la tabla anual.

River

La derrota en el superclásico dejó al millonario muy complicado. Está obligado a ganarle a Vélez en Liniers el domingo a las 17:00 y esperar que Argentinos Juniors no supere a Estudiantes para entrar al repechaje.

San Lorenzo

El ciclón, ya clasificado a la siguiente fase, buscará ganarle a Sarmiento de Junín para sellar su clasificación a la Copa Sudamericana y subir puestos entre los mejores 8 para poder jugar de local.

San Martín de San Juan

Se juega todo en su visita a Mar del Plata que marcará el destino del próximo año. Para salvarse del descenso solo le sirve un triunfo ante Aldosivi. Si gana, además, jugará los playoffs.

Sarmiento de Junín

Otro de los salvados. Hoy 9° en la tabla con 19 puntos, necesita ganarle a San Lorenzo de visitante para asegurarse un lugar en playoffs. También estará expectante al partido en Mar del Plata: si descienden los sanjuaninos, quien se mete entre los 8 mejores es Sarmiento, (hoy se encuentra 9°).

Talleres

El conjunto dirigido por Carlos Tévez enfrentará al duro Instituto en lo que será un duelo apasionante de la última fecha. La T está 7° y, ganando se asegura la clasificación.

Tigre

Ya clasificado, visitará a Boca donde mínimo buscará un empate que lo termine de depositar en la Copa Sudamericana. Si pierde, tendrá que ser por pocos goles debido a que solo lo dejaría afuera una goleada del xeneize.

Unión

De gran presente, ya clasificado, solo busca ganar y esperar que Boca no haga lo propio para terminar en primer lugar y quedar muy bien posicionado de cara a los playoffs.

Vélez

No tiene chances en copas internacionales por tabla anual. Ya clasificado a los playoffs, busca ganarle en un apasionante partido a River y esperar que no lo hagan Riestra y Lanús para poder terminar bien arriba en la tabla.