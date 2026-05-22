Se terminó una de las etapas más gloriosas en la historia del fútbol moderno. Pep Guardiola dejará de ser el director técnico del Manchester City y el impacto de la noticia sacudió al mundo del deporte.

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“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, yo estaría aquí”, expresó Pep en su despedida, dejando una frase que rápidamente quedará grabada en la memoria de los hinchas. “Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que tengo por mi Manchester City”, agregó.

El club inglés confirmó que una de las tribunas del estadio pasará a llamarse oficialmente “The Pep Guardiola Stand”, además de construir una estatua en honor al entrenador que cambió para siempre la historia de la institución.

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Los números explican parte de su legado: 20 títulos en 10 años, más trofeos de los que el City había conseguido en los 104 años anteriores a su llegada. Ganó seis veces la Premier League, incluyendo un histórico póker de campeonatos consecutivos, algo nunca antes logrado en Inglaterra. También conquistó un triplete histórico y dominó el fútbol inglés con una identidad que revolucionó tácticamente a la liga más competitiva del mundo.

Pero el legado de Guardiola va mucho más allá de las estadísticas. Su huella quedó marcada en el estilo, en las formas y en una idea futbolística que transformó al City en una potencia mundial. Tras haber dejado su sello en FC Barcelona, Bayern Munich y ahora en Inglaterra, Pep se despide como uno de los entrenadores más influyentes y exitosos de todos los tiempos.

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