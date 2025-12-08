Mar del Plata tendrá un lunes con buen tiempo y temperaturas agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 22°C, con una jornada que se presentará parcialmente nublada desde la mañana hasta la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará algo nublado, pero sin probabilidades de precipitaciones durante todo el día.

El viento soplará leve a moderado, comenzando desde el sector norte por la mañana, para luego rotar al este durante la tarde y al noreste por la noche, con intensidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h.

En resumen, una jornada estable, con aire fresco y condiciones ideales para actividades al aire libre, sin la presencia de alertas meteorológicas.

