En las últimas semanas, la imagen que representa a la tripulación de Luffy, el personaje principal de uno de los animes más vistos a nivel mundial como es One Piece, empezó a estar presente en movilizaciones en contra de medidas gubernamentales. Argentina no fue la excepción.

¿Cómo es que una bandera de piratas saltó de la pantalla a la vida real? bueno, la metáfora se encuentra en que el anime cuenta la historia de una tripulación conocida como “los Sombrero de Paja” que derrocan tiranías en búsqueda de una sociedad más libre y justa.

A lo largo de la historia, que aún sigue en emisión, los personajes se enfrentan a un Gobierno Mundial caratulado como opresivo, corrupto y violento; esas aventuras le permiten evidenciar temas como la importancia de la justicia, la lealtad, las causas sociales y la lucha por la libertad.

Cuenta de X: @Lucia_curto

DEL MANGA A LA VIDA REAL: RELEVAMIENTO DE UN NUEVO SIGNO CULTURAL

La calavera caricaturesca con un sombrero de paja plasmada sobre un fondo negro se ha visto en primera instancia, y a pequeña escala, en protestas de jóvenes japonenses en lo que fueron las protestas contra los escándalos de financiación irregular.

Poco tiempo después, ciudadanos de Corea del Sur la utilizaron para manifestarse contra el ex presidente Yoon Suk Yeol tras la imposición de la ley marcial que decretó en diciembre 2024.

Ya con el 2025 en curso, la icónica bandera volvió a ser protagonista durante la marcha de un grupo de personas en Indonesia en contra del aumento salarial de legisladores, en un contexto de crisis institucional y descontento social.

Incluso hace unos días en Francia algunos universitarios portaron la "Jolly Rogers" durante las protestas que se han desplegado varias partes del país contra los recortes presupuestarios en educación.

Cuenta de X: @indiehagovdev

EL FANDOM DE ONE PIECE TAMBIÉN PORTÓ LA BANDERA EN ARGENTINA

Miles de personas se movilizaron en todas las ciudades con instituciones universitarias del país, en contra del veto impuesto por el presidente Javier Milei que dejaba fuera la ley de Presupuesto Universitario.

En paralelo, la Cámara de Diputados trataba la medida presidencial junto a la Emergencia en Pediatría, conocida vox populi como Ley Garrahan, que establece más financiación en salud.

La continuidad de la ley universitaria que prevé una inversión en infraestructura, becas de investigación y paritarias para docentes y no docentes logró 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

Los resultados se escucharon por altavoces, la gente celebró y mandaron un mensaje contundente: "Le están dando una señal a Milei de que tiene que cambiar el rumbo”, indicó Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM, en diálogo con este medio.

Entre los cientos de carteles con frases en referencia a la importancia de la educación pública, reclamos al gobierno y el acompañamiento de otras causas sociales, la "Jolly Rogers" volvió a aparecer.

El fenómeno cultural detrás del símbolo de One Piece ha sido adoptada como una marca de protesta que recorre las calles del mundo. Y en este caso exclamó: ¡No al desfinanciamiento de la educación pública, Ohara - país milenario vinculado al conocimiento en la historia- presente!.