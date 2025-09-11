La búsqueda del responsable del asesinato de Charlie Kirk, referente conservador estadounidense y fundador de Turning Point USA, continúa en Utah con un llamamiento a la colaboración ciudadana por parte del FBI.

Ads

Kirk, de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto al aire libre en la Utah Valley University, en Orem. El ataque fue catalogado como “intencionado” por el Departamento de Seguridad Pública del estado.

El FBI habilitó un formulario en línea para que cualquier persona que tenga información, fotografías o videos del momento del ataque los comparta con los investigadores. “Estamos trabajando junto a nuestros socios locales y estatales para buscar justicia en el fatal tiroteo de Charlie Kirk”, publicó la agencia en su cuenta oficial.

Ads

Puede interesarte

Durante las primeras horas de la investigación, la policía detuvo a dos personas como sospechosas, pero ambas fueron liberadas al comprobarse que no estaban vinculadas con el hecho. Las autoridades creen que el disparo provino desde el techo de uno de los edificios que rodeaban el patio universitario donde se desarrollaba el evento.

Kirk, nacido en Arlington Heights, suburbio de Chicago, se había convertido en una de las voces más influyentes del trumpismo entre los jóvenes. La noticia de su asesinato generó una ola de repercusiones en todo Estados Unidos y reavivó el debate sobre la escalada de violencia política en el país.

Ads

El campus de la Utah Valley University permanece cerrado mientras se desarrollan los operativos de seguridad, y tanto el FBI como la policía local mantienen un fuerte despliegue en la zona.

Fuente: EFE