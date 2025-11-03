A partir de este mes, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires serán más caras. El Gobierno provincial actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), que se calcula según el precio del litro de nafta Premium del Automóvil Club Argentino de La Plata, y fijó un incremento del 6,5% para el bimestre noviembre-diciembre.

Con esta suba, el exceso de velocidad podrá costar hasta $1.711.000, mientras que circular sin seguro, pasar un semáforo en rojo o manejar alcoholizado tendrá sanciones que superan el millón y medio de pesos. En tanto, las infracciones consideradas leves, como mal estacionamiento o no usar el cinturón de seguridad, rondarán entre $85.550 y $171.100.

El ajuste acompaña el incremento del valor de los combustibles, que en los últimos doce meses subió un 28%, y afecta a todas las infracciones contempladas en la Ley de Tránsito bonaerense.

Principales valores actualizados

Exceso de velocidad: entre $256.650 y $1.711.000

No uso de casco o cinturón de seguridad: entre $85.550 y $171.100

Semáforo en rojo o circular a contramano: entre $513.300 y $1.711.000

Giro prohibido: entre $513.300 y $1.711.000

Manejar alcoholizado: entre $513.300 y $1.711.000

Negarse a test de alcoholemia: entre $855.500 y $2.053.200

Circular sin VTV vigente o sin seguro: entre $513.300 y $1.711.000

Mal estacionamiento: entre $85.550 y $171.100

El nuevo esquema busca actualizar las sanciones y reforzar la conciencia vial, aunque los incrementos generan preocupación entre automovilistas y transportistas por el fuerte impacto económico.

La medida ya rige en todo el territorio bonaerense y se mantendrá vigente hasta el próximo ajuste, previsto para enero de 2026.

