El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que gobernó entre 2007 y 2012, fue declarado culpable de conspiración criminal en el marco de la investigación por la supuesta financiación de su campaña electoral con dinero proveniente del régimen libio de Muamar Gadafi. La sentencia definitiva se espera en las próximas horas.

En paralelo, Sarkozy fue absuelto de otros cargos que enfrentaba, como corrupción pasiva, encubrimiento de malversación de fondos públicos y financiación ilegal de campaña. Durante los alegatos finales, la Fiscalía Nacional Financiera había solicitado siete años de prisión, una multa de 300.000 euros y cinco años de inhabilitación política, señalándolo como el “verdadero responsable y patrocinador” de un pacto de corrupción con Gadafi.

El trasfondo del caso

La investigación, abierta en 2013, apunta a que la campaña presidencial de Sarkozy en 2007 habría recibido millones de euros de manera clandestina desde Libia, a través de circuitos opacos: maletas de dinero en efectivo, transferencias a sociedades pantalla y cuentas en el extranjero.

En 2011, tras la caída de Gadafi, varios exfuncionarios libios aseguraron que se habían transferido cuantiosos fondos para apoyar al líder francés. Incluso Saif al-Islam, hijo del dictador, declaró haber sido testigo de la entrega de dinero a Claude Guéant, exjefe de gabinete de Sarkozy.

El diario Mediapart publicó en 2012 un documento atribuido a los servicios libios que mencionaba un compromiso de 50 millones de euros, cifra que supera ampliamente el gasto oficial de campaña declarado por Sarkozy en 2007 (20 millones).

Los acusados y las condenas

Además de Sarkozy, la causa involucra a varios exfuncionarios y empresarios.

Claude Guéant , exministro y mano derecha de Sarkozy, fue hallado culpable de asociación ilícita, corrupción pasiva, tráfico de influencias, falsificación y lavado de dinero.

, exministro y mano derecha de Sarkozy, fue hallado culpable de asociación ilícita, corrupción pasiva, tráfico de influencias, falsificación y lavado de dinero. Brice Hortefeux , también exministro y tesorero de una asociación de apoyo a Sarkozy, fue condenado por conspiración criminal entre 2005 y 2007.

, también exministro y tesorero de una asociación de apoyo a Sarkozy, fue condenado por conspiración criminal entre 2005 y 2007. Eric Woerth , extesorero de campaña, fue absuelto.

, extesorero de campaña, fue absuelto. De los 10 acusados en total, tres quedaron sin cargos.

Un rol central en la trama lo tuvo el empresario franco-libanés Ziad Takieddine, quien aseguró haber transportado maletas con millones de euros desde Trípoli hasta París. Su testimonio, sin embargo, fue contradictorio: en 2020 sorprendió al afirmar que Sarkozy “no había recibido ni un céntimo”, aunque luego volvió a ratificar las acusaciones.

Impacto político

El caso, conocido como “asunto Gadafi”, trasciende a la figura de Sarkozy: pone en cuestión la transparencia de los procesos electorales y la soberanía francesa, al plantear la hipótesis de que un régimen dictatorial extranjero haya financiado en secreto una campaña presidencial.

Los jueces deberán definir ahora la pena contra el expresidente, en un fallo que marcará un precedente clave en la historia política y judicial de Francia.

Con información de EuroNews.