El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires celebró una nueva audiencia en la que la defensa de Claudio Contardi, exesposo de la modelo Julieta Prandi, volvió a solicitar que se anule el juicio que en 2025 terminó con su condena a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado durante su matrimonio.

El nuevo planteo fue presentado por el abogado Fernando Sicilia en agosto pasado, poco después de que se conociera la sentencia. En más de 100 carillas, la defensa cuestiona la forma en que se llevó adelante el proceso en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana, al sostener entre otros puntos que Contardi no renunció válidamente al juicio por jurados y que no se le garantizó una defensa eficaz.

Durante la audiencia de este jueves, Sicilia expuso ante los jueces los argumentos ya incluidos en el recurso, en el que también se ponen en duda pericias y la calificación legal de los hechos. Antes de esta instancia, la defensa había intentado que Contardi accediera a la prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado el año pasado.

La decisión de la Cámara de Casación sobre ambas peticiones, la nulidad de la condena y la domiciliaria, podría demorar meses, incluso hasta un año, según indicaron fuentes judiciales. El empresario se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana, cumpliendo la condena impuesta por los jueces en 2025.

La causa se inició en 2021 tras la denuncia de Prandi por hechos que, según la investigación, ocurrieron entre 2015 y 2018. El fallo de condena y la posterior detención de Contardi marcaron un hito en una causa de alto impacto mediático en Argentina.

