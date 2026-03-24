El Gobierno nacional oficializó la designación del ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, cargo que asumió a partir del 1 de marzo, según el decreto publicado en el Boletín Oficial, bajo la órbita del ministro Diego Santilli.

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El propio Galli confirmó días atrás su incorporación al Gobierno y aseguró que fue convocado para sumarse a la gestión nacional. Al respecto, agradeció la confianza “del presidente, Javier Milei; de la secretaria general, Karina Milei; y del ministro del Interior, Diego Santilli”.

Con relación a su nueva función, el dirigente sostuvo que trabajará en la “misión encomendada al ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”.

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Asimismo, agregó: “Esa es mi tarea y función: trabajar con las distintas áreas del Gobierno nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina”.

Galli fue intendente de Olavarría tras imponerse en las elecciones de 2015 frente a José Eseverri y revalidó su mandato en 2019 al vencer a Federico Aguilera. En 2023 dejó el cargo luego de ser derrotado por el actual intendente, Maximiliano Wesner.

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En el plano legislativo, integró la lista de senadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, donde ocupó el tercer lugar detrás de Alejandro Speroni y María Celeste Arouxet. En esa contienda, el peronismo obtuvo las tres bancas en disputa.

Fuente: con información de DIB