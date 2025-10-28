Mientras avanza la investigación para determinar las causas del brutal choque que se cobró la vida de nueve personas en Misiones, habló uno de los sobrevivientes y contó cómo logró salvarse: “Me prendí por una rama y me arrastré hacia la orilla”, dijo.

La tragedia que conmociona a la ciudad de Campo Viera ocurrió este domingo por la madrugada luego de que el colectivo de larga distancia cayera al arroyo luego de ser impactado por un Ford Focus que iba en sentido contrario.

Tras ello, las víctimas que sobrevivieron fueron trasladadas a distintos centros de salud de la zona. Entre los heridos que permanecen internados en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas se encuentra Juan José Cuevas, un joven de 20 años, quien relató el drama que vivió y cómo logró salvarse.

El chico, amigo de Jonás Dávalos, una de las víctimas fatales, continúa bajo observación por las múltiples fracturas que sufrió. “Se acuerda que él estaba aplastado por una parte del colectivo. No sabe cómo hizo un estirón para poder salir de lo que le apretaba y salió del agua. Se arrastró hacia la orilla y dijo ‘me prendí por una rama y me arrastré hacia la orilla, me dolía todo’“, detalló Sergio, tío del chico.

Así quedó el micro tras caer al arroyo. (Foto: X @LuisSpasiuk)

“Se arrastró por las ganas de vivir y por el dolor que sentía se le adormeció todo el cuerpo”, agregó el hombre y sostuvo que Juan José les contó que “llegó hasta la orilla del arroyo y fue golpeado por una rama en la parte de la cintura”, lo que le provocó un astillamiento en el lumbosacro y a raíz de eso tuvo un sangrado en la parte abdominal, que, afortunadamente, pudo ser controlado.

Acerca de los últimos recuerdos del joven, precisó: “Una vez que estuvo cerca en la orilla del arroyo pidió socorro para que lo auxiliaran y cuando vio que se acercaron unas luces, vio un bulto nomás y se desmayó, se desvaneció”.

Sergio aseguró que la familia permanece consternada por lo sucedido, pero celebra, dentro de la tragedia, la evolución de su sobrino: “Ayer tuvimos la oportunidad de pasar de a uno los familiares, gracias a Dios está bien y se acuerda de las cosas que pasaron. Está lastimado, sí, con todo lo que le pasó y firme en la cama donde está”.

Además, detalló que ya le colocaron un corset metálico. “Se consiguió gracias a Dios y a la gente que aportó su granito de arena sin ningún motivo, la solidaridad de ellos es muy grande”, manifestó y contó sobre las heridas que padeció Juan José: “Tiene sus escoriaciones, rasguños, una rotura de tobillo y peroné. También se golpeó el pulmón derecho, pero respira por sí solo”.

Una pericia confirmó que estaba borracho el conductor que chocó contra un micro. (Foto: gentileza Misiones Online).

El tío del Cuevas precisó que tanto él como el resto de los chicos habían viajado para reinscribirse en la facultad de Oberá. Tras realizar el trámite, compartieron una comida y volvieron hacia Eldorado, pero la tragedia los encontró en el medio del camino.

Sobre su relación con Dávalos, una de las víctimas fatales del siniestro vial, Sergio precisó. “Eran amigos muy pegados, vivían todo el tiempo juntos. Ellos volvían a Eldorado porque iban a ser fiscales de mesa, por eso salieron temprano y agarraron ese colectivo”.

Por último, el hombre contó que su sobrino sigue evolucionando y agradeció a los vecinos que colaboraron con la familia. “A veces es muy importante un abrazo por más que uno no conozca, se sabe con qué intención viene la persona”, reflexionó.

Fuente: TN