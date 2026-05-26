El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 28/2026 publicada hoy, la eliminación del régimen de compensaciones económicas a empresas de transporte de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos, estableciendo que las compañías deberán asumir esos costos sin aporte estatal.

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La medida modifica el esquema vigente desde 2018, que contemplaba pagos parciales para cubrir los boletos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer.

Desde el Ejecutivo aclararon que el derecho a viajar sin cargo no se elimina y continuará vigente para los beneficiarios contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. Sin embargo, el financiamiento del beneficio pasará a depender exclusivamente de las empresas, que deberán incorporarlo dentro de su estructura operativa.

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El cambio se enmarca en el proceso de desregulación del transporte impulsado por el Gobierno. Según explicaron desde la Secretaría de Transporte, el esquema de subsidios respondía a un contexto de tarifas reguladas que fue modificado con la implementación de políticas de mayor libertad para el sector.

En ese sentido, el Decreto 883/2024 habilitó a las empresas a definir recorridos, horarios y precios con mayor flexibilidad. Bajo este nuevo modelo, el Gobierno sostiene que las compañías están en condiciones de absorber el costo de los pasajes gratuitos sin necesidad de asistencia económica estatal.

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Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará siendo el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la normativa, garantizando que los beneficiarios puedan acceder efectivamente a los pasajes gratuitos sin restricciones.

Fuente: con información de La100