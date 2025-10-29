La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el Estadio Único de La Plata volverá a cambiar su nombre y pasará a llamarse oficialmente “Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo”, en homenaje al astro y a los tres títulos mundiales conseguidos por la Selección Argentina en 1978, 1986 y 2022.

El anuncio fue realizado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en el predio de Ezeiza. Allí también se confirmó que la entidad asumirá la administración y explotación del estadio, en el marco de un convenio con el Gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof.

“El objetivo es que el estadio se convierta en la casa permanente de nuestras selecciones”, expresó Tapia, y adelantó que se postulará como sede para el Mundial del Centenario en 2030, con la ilusión de que incluso albergue el partido inaugural si la FIFA lo aprueba.

El estadio, inaugurado en 2003 y rebautizado como “Diego Armando Maradona” tras su fallecimiento en 2020, será renovado para cumplir con estándares FIFA, con mejoras en césped, vestuarios, luminarias y accesos. También se utilizará para partidos de la Liga Profesional, la Copa Argentina y encuentros internacionales.

Además, el convenio permitirá que clubes que estén remodelando sus estadios puedan usar La Plata como sede alternativa, consolidando al recinto como un referente del fútbol argentino.

“El fútbol argentino necesitaba un lugar representativo de su historia y de sus glorias. Y qué mejor que hacerlo en La Plata, con el nombre de Diego y la memoria viva de nuestras tres estrellas”, cerró Tapia.

Fuente: Dib