Rosalía aprovechó su paso por Buenos Aires para visitar a Charly García en el hotel Faena, donde compartieron un momento íntimo marcado por admiración mutua. Según trascendió, conversaron sobre sus trayectorias, intercambiaron elogios y dejaron abierta la posibilidad de hacer algo juntos más adelante.



Charly le regaló un vinilo firmado de La hija de la lágrima, mientras que la artista española le obsequió su álbum Lux con una dedicatoria especial: “Para Charly, la leyenda. Con amor”. También recibió un ramo de rosas.

