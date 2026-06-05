El 4° Encuentro de CEOs de Aerolíneas, realizado esta semana en el Torreón del Monje, dejó un balance positivo y renovó las expectativas sobre la llegada de nuevas conexiones aéreas para Mar del Plata.

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Así lo aseguró Hernán Espíndola, coorganizador del evento, quien destacó que la convocatoria reunió a representantes de compañías con potencial interés en operar rutas hacia la ciudad.

"Superó ampliamente las expectativas", afirmó, al tiempo que explicó que el objetivo fue acercar a directivos de aerolíneas que puedan tener incidencia en la conectividad de Mar del Plata a partir del aeropuerto Astor Piazzolla.

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Del encuentro participaron representantes de Gol, la aerolínea española Plus Ultra, la paraguaya Paranair y Aerolíneas Argentinas. Uno de los principales temas planteados fue la recuperación del vuelo entre Mar del Plata y Ezeiza, una de las demandas históricas impulsadas desde el sector turístico y empresarial local.

Durante su estadía, los ejecutivos recorrieron distintos puntos estratégicos de la ciudad y la región. Visitaron el viñedo Costa & Pampa, el Parque Industrial, las instalaciones de Lucciano's, museos y espacios culturales, además de mantener reuniones con empresarios, funcionarios y dirigentes locales.

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Según Espíndola, la intención fue mostrar el potencial turístico, productivo y económico de Mar del Plata para generar interés en futuras inversiones y operaciones aéreas.

"Todos se fueron muy contentos. Quedaron con ganas de seguir trabajando y algunos avanzaron más que otros en una posible llegada a la ciudad", señaló.

El referente destacó además el trabajo realizado por el EMTURyC en la organización del encuentro y remarcó que el desafío ahora será continuar las gestiones junto a las compañías interesadas para transformar las conversaciones en nuevas rutas y frecuencias.

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La posibilidad de sumar más conectividad aérea aparece como uno de los ejes centrales para potenciar el turismo, los negocios y la llegada de visitantes a Mar del Plata durante todo el año.