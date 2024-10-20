La relación entre ambos había sido tensa, ya que en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, se habían hecho fuertes críticas sobre las actitudes de Juliana “Furia” Scaglione durante su participación en el reality.

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Por su parte, Furia había expresado en varias ocasiones que nunca iría a LAM debido a los comentarios negativos hacia ella.

Sin embargo, el encuentro en la fiesta mostró una reconciliación en un tono más relajado.

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Mirá el video en el siguiente Link:https://www.instagram.com/p/DBVOqI4RGBZ/



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