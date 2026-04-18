La Municipalidad anunció el comienzo de obras de cordón cuneta y repavimentación en la zona norte de Mar del Plata, con intervenciones en el barrio Estrada y sobre la calle Marcos Sastre, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL).

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En el barrio Estrada, los trabajos contemplan la ejecución de diez cuadras de cordón cuneta y badenes, de las cuales ya se completaron dos. Las tareas incluyen nivelación del suelo, compactación y colocación de moldes para el posterior llenado con hormigón, con intervenciones iniciales en Cataluña, entre Daireaux y Rojas, y entre Daireaux y Andrade.

Estas obras se desarrollan bajo la modalidad de contribución por mejoras, mediante un esquema de trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos frentistas, quienes asumen el costo de los materiales para la ejecución de la infraestructura.

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En paralelo, se puso en marcha un frente de fresado y recapado asfáltico en Marcos Sastre, en el tramo comprendido entre avenida Constitución y Estrada. Las tareas consisten en el retiro sectorizado del asfalto deteriorado y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, con el objetivo de mejorar la circulación en una zona de alto tránsito.

Además, el EMVIAL mantiene operativas sus cuadrillas de bacheo rápido en distintos sectores de la ciudad. Durante esta semana, los trabajos se concentran en el área delimitada por Luro, Colón, Independencia y Libertad, así como en las zonas de Buenos Aires, Dorrego, San Juan y Rodríguez Peña, con intervenciones destinadas a reparar baches con mínima afectación del tránsito.

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