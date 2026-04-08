En el marco del plan de puesta en valor de espacios públicos, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) llevó adelante trabajos de mejora en la plaza principal del barrio Reserva Forestal Las Margaritas.

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Las tareas abarcaron distintos sectores del predio, con la intervención de equipos de Higiene, Espacios Verdes, Espacios Públicos y Poda, en un abordaje integral orientado a optimizar las condiciones del lugar.

En el área de juegos infantiles se realizaron reparaciones generales, trabajos de pintura, la instalación de hamacas para bebé, la colocación de un nuevo pórtico de hamacas dobles y el reacondicionamiento de un tobogán.

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Además, se avanzó en la mejora del mobiliario urbano con la incorporación de un nuevo banco de plaza, mientras que en el espacio verde se ejecutaron tareas de corte de pasto, bordeado, jardinería y limpieza general.

Con relación al arbolado, se llevaron a cabo trabajos de poda de formación y retiro de ramas con riesgo, priorizando la preservación del patrimonio forestal del sector.

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Por último, se realizó la limpieza integral del predio y sus alrededores, con retiro de residuos, levantamiento de microbasurales y recolección de restos de poda mediante camión almejero.