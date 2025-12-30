El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) llevó a cabo en los últimos días diversas tareas de mantenimiento y puesta en valor en la Plaza Urquiza, ubicada entre las calles Chubut, Manuela Pedraza, Sagastizábal y Mugaburu, en el barrio Constitución. Los trabajos incluyeron limpieza, reparaciones, pintura y mejoras en la infraestructura del espacio público.

Como parte de las acciones iniciales, se envió un camión almejero para retirar restos de poda y residuos que habían generado un microbasural en el sector. Esta intervención permitió recuperar la limpieza general del predio.

Posteriormente, el personal municipal procedió a reparar y pintar los juegos infantiles, las pérgolas y la estación deportiva, además de realizar el corte de pasto en toda la plaza.

Asimismo, se llevó a cabo la reparación y el cierre de una construcción tipo “garita” que, según se informó, era utilizada para hechos delictivos. Con esta medida, se buscó mejorar la seguridad y el uso adecuado del espacio.

